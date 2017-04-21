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Суд избирает меру пресечения Мартыненко: онлайн-трансляция

21 апреля в 18:13

САП требует Ареста Мартыненко на 60 дней с альтернативой внесения залога в 300 млн грн.

Николай Мартыненко1
Сегодня Соломенский райсуд выберет Мартыненко меру пресечения
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Соломенский райсуд Киева приступил к рассмотрению ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения экс-депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко, которого подозревают в растрате более 17 млн долларов государственных средств.

Изначально судебное заседание было назначено на 15:00, однако в дальнейшем его перенесли на 16:30.

Напомним, САП  будет требовать для Мартыненко ареста на 60 дней с возможностью внесения залога на сумму 300 миллионов гривен. По словам главы САП Назара Холодницкого, данная сума обусловлена тем, что оценивается роль каждого участника схемы.

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Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

По материалам: ZN.UA , Радіо Свобода ,
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