"Суд" боевиков вынес "приговор" историку Козловскому

Террористы считают ученого "особо неблагонадежным" человеком.

Донецкий ученый, который провел в плену у террористов 1,5 года, получил еще три года тюрьмы за "неблагонадежность" 112 Украина

Боевики террористической организации "ДНР" провели "суд" и "приговорили"к тюремному заключению.

"Сегодня "Военный трибунал" "ДНР" вынес обвинительный "приговор" по делу Игоря Козловского: 2 года и 8 месяцев лишения свободы. Ни возраст Игоря Козловского, ни сын-инвалид, находящийся у него на попечении, не стали смягчающими обстоятельствами", – сообщил сын Игоря Козловского Александр на своей странице в Facebook в среду, 3 мая.

Александр Козловский добавил, что террористы сочли его отца "особо неблагонадежным гражданином", так как он имел контакты с рядом запрещенных в ОРДО организаций, в частности, с членами ВО "Свобода" в 2014 году.

"Остается надеться только на широкую общественную поддержку и эффективные действия украинской власти и международных организаций в процессе освобождения Игоря Козловского. От лица всей нашей семьи, хочу поблагодарить всех, кто откликнулся и присоединился к акции #FreeKozlovskyy и максимально распространял информацию о нашей ситуации. Только совместными усилиями мы сможем максимально приблизить долгожданный момент освобождения дорогого нам человека", – написал Александр.

Напомним, в январе прошлого года террористы "ДНР" похитили донецкого историка и религиоведа Игоря Козловского. Когда ученого похитили, дома у него остался парализованный сын, из-за которого Козловский и не мог покинуть оккупированную территорию.

Боевики заявили, что ученый мог "дестабилизировать ситуацию" в ОРДО.