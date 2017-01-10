Суд арестовал в Межигорье коньяк "Янукович" и водку "Партия регионов"

В перечне среди тысяч бутылок водки, коньяка и вина есть такие экземпляры, как коньяк "Янукович", коньяк "Президент" и водка "Партия регионов".
Согласно постановлению суда, которое размещено на сайте Единого государственного реестра судебных решений, аресту подлежат сотни алкогольных изделий в имении, которое захватил экс-президент Украины Виктор Янукович.
В частности, наложен арест на вишневый ликер "Житомирский" в количестве 15 бутылок, водку "Президентский стандарт" - 61 бутылка, водку "Beluga" - 7 бутылок, водку "Русский стандарт" - 7 бутылок.
В списке также есть коньяк "Янукович" подарочный - 1 бутылка, водка с этикеткой "Партия регионов" - 1 бутылка.
Ранее спецагент ФБР Карен Гринвей, которое уже полтора года расследует дело возвращения средств, выведенных из Украины времен режима Януковича, сообщила, что ни один из украинских политиков, которые могли быть причастны к "схемам Януковича", не хочет давать показания и сотрудничать со следствием.ZN.UA