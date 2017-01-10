Суд арестовал в Межигорье коньяк "Янукович" и водку "Партия регионов"

В перечне среди тысяч бутылок водки, коньяка и вина есть такие экземпляры, как коньяк "Янукович", коньяк "Президент" и водка "Партия регионов".

Стало известно, что Янукович пил в Межигорье president.gov.ua

Печерский районный суд наложил арест на алкогольные напитки, которые находятся на территории урочища "".

Согласно постановлению суда, которое размещено на сайте Единого государственного реестра судебных решений, аресту подлежат сотни алкогольных изделий в имении, которое захватил экс-президент Украины Виктор Янукович.

В частности, наложен арест на вишневый ликер "Житомирский" в количестве 15 бутылок, водку "Президентский стандарт" - 61 бутылка, водку "Beluga" - 7 бутылок, водку "Русский стандарт" - 7 бутылок.

В списке также есть коньяк "Янукович" подарочный - 1 бутылка, водка с этикеткой "Партия регионов" - 1 бутылка.

Ранее спецагент ФБР Карен Гринвей, которое уже полтора года расследует дело возвращения средств, выведенных из Украины времен режима Януковича, сообщила, что ни один из украинских политиков, которые могли быть причастны к "схемам Януковича", не хочет давать показания и сотрудничать со следствием.