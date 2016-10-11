Суд арестовал имущество задержанного на взятке судьи из Днепра

Подозреваемый внес 260 тысяч гривень залога, чтобы не сидеть в изоляторе.

Задержанный на взятке судья вышел на свободу после внесения залога, НАБУ изъяло его загранпаспорт Арсен Аваков/Facebook

Соломенский районный суд Киева арестовал недвижимость, а также деньги и драгоценности, изъятые при обыске у, уличенного в получении 10 тысяч долларов взятки.

Подозреваемый внес залог, чтобы выйти на свободу, а детективы НАБУ изъяли у него заграничный паспорт.

"Сейчас судья, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием), после внесения определенного судом залога в размере 260 тыс. грн находится на свободе. Для того чтобы служитель Фемиды не имел возможности, скрываясь от следствия, пересечь государственную границу Украины, детективы НАБУ изъяли у него заграничный паспорт", – говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, опубликованном во вторник, 11 октября.

Накануне, 7 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали с поличным судью Октябрьского районного суда Днепра.

Судья требовал 10 тысяч долларов взятки за оказание влияния на принятие решения сотрудниками следственного отдела одного из отделений полиции Днепра с целью недопущения привлечения к уголовной ответственности третьего лица.

При обыске по месту жительству подозреваемого детективы НАБУ изъяли драгоценности, а также 54 тысячи долларов, около 13 тысяч евро и почти 138 тысяч гривень наличными.