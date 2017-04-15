Суд арестовал экстрадированного из РФ бывшего начальника ГАИ Киева

Арестованный может выйти под залог в размере 5 миллионов гривень.
Арестованный может выйти под залог в размере 5 миллионов гривень, сообщила в Facebook пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.
Она отметила, что Макаренко арестован по ходатайству столичной прокуратуры.
Напомним, что Макаренко находился в международном розыске с марта 2016 года. По данным следствия, Макаренко совместно с начальником отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления ГАИ в Киеве и при пособничестве руководителя одного из ООО организовали схему получения взяток от подчиненных Госавтоинспекции структур. В апреле 2015 года Макаренко объявили в розыск, а 23 сентября Печерский суд Киева заочно арестовал экс-начальника столичного ГАИ. Макаренко задержали в Москве в сентябре 2016 года.ZN.UA