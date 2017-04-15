Суд арестовал экстрадированного из РФ бывшего начальника ГАИ Киева

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Арестованный может выйти под залог в размере 5 миллионов гривень.

Бывшего полковника Макаренко отправили в СИЗО Юрий Луценко / Facebook

Печерский суд Киева арестовал бывшего начальника ГАИ Киева Николая Макаренко, который ранее был экстрадирован из России.

Арестованный может выйти под залог в размере 5 миллионов гривень, сообщила в Facebook пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.

Она отметила, что Макаренко арестован по ходатайству столичной прокуратуры.

Напомним, что Макаренко находился в международном розыске с марта 2016 года. По данным следствия, Макаренко совместно с начальником отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления ГАИ в Киеве и при пособничестве руководителя одного из ООО организовали схему получения взяток от подчиненных Госавтоинспекции структур. В апреле 2015 года Макаренко объявили в розыск, а 23 сентября Печерский суд Киева заочно арестовал экс-начальника столичного ГАИ. Макаренко задержали в Москве в сентябре 2016 года.