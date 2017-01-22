Суд арестовал двух подозреваемых в покушении на Геращенко

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Задержанные пробудут под арестом два месяца без права внесения залога.

Суд арестовал подозреваемых в покушении на жизнь народного депутата nfront.org.ua

Шевченковский районный суд Киева арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на жизнь народного депутата фракции "Народный фронт"

"Относительно заявлений российских пропагандистских СМИ и их филиалов в Украине о якобы инсценировке покушения на меня, прошу учесть, что вчера вечером Шевченковский районный суд арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на мою жизнь на два месяца, без права внесения залога", - написал депутат на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, выбирая меру пресечения задержанным, суд учел приведенные следователями и прокурорами доказательства причастности задержанных к планированию и подготовке убийства народного депутата. Кроме того, был учтен также факт досрочного освобождения одного из задержанных оккупационными "властями" Крыма.

Народный депутат заявил о том, что задержанный был амнистирован "спецслужбами РФ для участия в подрывной работе против Украины, что, кстати, сделано уже не в первый раз".

Задержанным инкриминируют статью 112 УК Украина, они могут получить пожизненное заключение.

"Подозреваемые в организации моей ликвидации являются важными свидетелями организации планомерного и целенаправленного государственного терроризма со стороны Российской Федерации. Их жизнь должна быть вне опасности, для того чтобы они помогли вскрыть диверсионно-террористическую сеть, продолжающую свою работу в Украине, и предотвратить дальнейшие террористические акты против украинских журналистов и политиков", - подчеркнул Геращенко.

Политик также считает, что организация покушения на него свидетельствует о том, что он делает правильное дело.

"Сам факт, что я был избран российскими спецслужбами мишенью для очередного террористического акта, говорит о том, что то, что я делаю для защиты национальной безопасности и интересов Украины – правильно", - написал Антон Геращенко.

Он также отметил, что проект "Миротворец" продолжит свою работу независимо от того, жив ли народный депутат.

Ранее в Службе безопасности Украины опубликовали видео предотвращения покушения на депутата Геращенко.