Суд арестовал бывших военных-дезертиров, задержанных на границе с Крымом

В отношении дезертиров судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, предусмотрена и возможность внесения залога.

Задержанные дезертиры переданы в военную прокуратуру, как этого требует закон insight-ukraine.org

Суд арестовал задержанных на административной границе с оккупированным Крымом бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова с возможностью внесения залога, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Задержанные дезертиры переданы в военную прокуратуру, как этого требует закон. В отношении них избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей. К сожалению, там предусмотрена и возможность внесения залога", - сказал Грицак.

Действия дезертиров будут квалифицироваться украинскими следователями. "Возможно, дело будет еще переквалифицировано, и я надеюсь на судебную перспективу", - добавил Грицак.

Решение суда об избрании меры пресечения задержанным дезертирам будет обжаловано. "Однозначно будем обжаловать это… я понимаю диспозицию статьей и позицию суда, и понимаю, что это Николаев (суд в Николаеве – ред.), но это дезертиры, которые изменили присяге, перешли на стону врага в составе группы, перешли с оружием", - сказал Грицак.

Он также высказал недоумение в связи с тем, что эти люди могут выйти из-под стражи после внесения залога.

В свою очередь, как сообщает "Громадське радио" со ссылкой на первого заместителя военного прокурора Южного региона Украины Петр Визнюка, соответствующее решение об аресте сроком на два месяца с возможностью внесения залога в отношении Баранова и М.Одинцова принял Центральный районный суд Николаева.

"Следственный судья Центрального районного суда города Николаева вынес решение, удовлетворив ходатайства следственного военной прокуратуры Николаевского гарнизона и избрал меру пресечения для младшего сержанта Баранова Александра Вячеславовича - содержание под стражей или 350 тысяч гривень залога, а также удовлетворил ходатайство относительно прапорщика Максима Одинцова о мере пресечения - содержание под стражей, или 250 тысяч залога", - рассказал Визнюк.

После этого Министерство обороны России обвинило СБУ в похищении двух военнослужащих РФ с территории Крыма и потребовало их немедленной выдачи российской стороне.

В связи с чем, спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил, что двух бывших украинских военнослужащих, которые после незаконной аннексии Крыма перешли на службу в оккупационные войска, задержали в соответствии с действующим законодательством на контролируемой украинскими властями территории.