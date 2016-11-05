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Студенты университета Драгоманова захватили здание учебного заведения

5 ноября в 23:01

Студенчество протестует против открытия мебельного магазина в здании университета.

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Студенты заявляют, что не снимут блокаду, пока ректор не изменит своих подходов к управлению учебным заведением
5 канал

Студенты Национального педагогического университета имени Драгоманова захватили одно из зданий учебного заведения в центре Киева и не расходятся.

Таким образом студенты протестуют против намерений руководства университета открыть мебельный магазин в здании учебного заведения, сообщает "5 канал".

Отмечается, что мебель в университете продавали и раньше, но после банкротства компании планировалось отдать помещение под аудитории для обучения, которых крайне не хватает. Также в помещении хотели создать библиотеку для научных работников или научно-исследовательский центр. Несмотря на эти обещания ремонт сделали именно под магазин.

Студенты заявляют, что не снимут блокаду, пока ректор не изменит своих подходов к управлению учебным заведением.

Сам ректор в отпуске и на телефонные звонки не отвечает. Успокоить студентов пытались проректоры, но пока безуспешно.

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Ранее сообщалось, что представители около 40 общественных организаций и политических партий, ряд депутатов черкасского городского и областного советов вечером в пятницу, 4 ноября, протестовали против назначения Валерия Лютого начальником Главного управления Нацполіції области.

Участникам протеста также удалось войти в помещение и пообщаться в актовом зале с сотрудниками полиции, в том числе, с Лютым.

По материалам: 5 канал
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Тэги студенты университет протест
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