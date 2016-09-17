Строительство Керченского моста провоцирует гибель дельфинов и ухудшение экологии в Черном море - Зеркаль

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Перед подачей иска против РФ, Украина разъяснила российской стороне, насколько пагубно строительство Керченского моста влияет на окружающую среду и экологию Черного моря.

Украинская сторона сообщила РФ об отрицательном влиянии на окружающую среду и экологию Черного моря строительства Керченского моста FlashCrimea

В процессе подготовительной работы по исковому заявлению Украины против России в международный суд украинская сторона предоставила российской расширенную информацию о том, какие статьи Конвенции нарушила РФ, сообщила в интервьюзамминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции

По ее словам, с 2014 года МИД Украины заявлял ноту протеста по каждому факту нарушения положений Конвенции ООН по морскому праву. В том числе, и по строительству моста через Керченский пролив, захваченным украинским буровым вышкам, разработке россиянами Одесского и Безымянного газовых месторождений, разливу нефти в районе Севастополя, незаконному вылову рыбы и исследованию археологического подводного наследия Черного моря. "Всего было отправлено шесть нот", - уточнила замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции.

Зеркаль подчеркнула, что украинская сторона предоставила российской расширенную информацию о том, что происходит незаконно. Говорилось о разработке россиянами нефтегазовых месторождений в украинской акватории, прилегающей к Крымскому полуострову. "Кроме того, мы рассказали об отрицательном влиянии на окружающую среду и экологию Черного моря строительства Керченского моста. В частности, о гибели дельфинов, получающих гидроакустический удар из-за бурения или забивания свай. И о том, что при строительстве Керченского моста поднимается ил, являющийся в той части моря наиболее загрязненным, из-за чего гибнет рыба. Это имеет негативный эффект на всю экологию Черного моря", - сказала она.

14 сентября Украина начала международный арбитраж против РФ.

Накануне Зеркаль сообщила, что рассмотрение дела о незаконной добыче Россией природных ресурсов из шельфов оккупированного Крымского полуострова может начаться через два месяца и продлиться около двух лет.

Также ранее Зеркаль сообщала ZN.UA о высоких шансах Украины быть услышанной в Международном суде ООН.

Подробнее об иске Украины против РФ читайте в интервью Владимира Кравченко с Еленой Зеркаль в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".