Страховая компания Порошенко в нынешнем году увеличила сбор премий на 43%

К 1 сентября текущего года страховые платежи "Краины" превысили 194 млн грн.

Бизнес Петра Порошенко и его партнеров процветает, несмотря на кризис yes-ukraine.org

За период с января до конца сентября текущего года, страховая компания "Краина", бенефициарами которой СМИ называют президента Украины Петра Порошенко и зампредседателя фракции БПП в парламенте Игоря Кононенко, увеличила сбор премий на 43% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает пресс-служба компании, с начала года страховые платежи "Краины" составили 194 449 000 грн.

"Динамика роста премий по личным видам страхования за отчетный период составила 78%. Для сравнения, в этом году платежи по указанным видам составили 77 008 000 грн., в 2015 компания получила 43 122 000грн.

Премии по КАСКО выросли на 6%. Добровольное страхование автотранспорта принесло компании 32 809 000грн.

Платежи по обязательному страхованию автогражданской ответственности составили 67 584 000 грн. Это на 34% больше показателя прошлого года. Страховые платежи, привлеченные компанией в сентябре, составляют 21 654 000грн", – указывается в сообщении на сайте компании.

По данным "Forbes Украина", состояние президента Украины Петра Порошенко оценивается в 858 млн долларов. За последний год оно выросло на 100 млн долларов. Помимо корпорации Roshen он владеет Международным инвестиционным банком, является бенефициаром холдинга "Укрпроминвест-Агро". Также в его собственности ряд активов в крахмальной, автомобильной, судостроительной и машиностроительной отраслях. Вдобавок у мультимиллионера есть несколько национальных и региональных телерадиокомпаний.

Ранее ZN.UA писало, что кроме концерна "Рошен"президент Украины Петр Порошенко является конечным бенефициаром обширного перечня предприятий, а в некоторых случаях и владельцем существенного участия компаний.

Подробнее о бизнесе Порошенко читайте в статье Юлии Самаевой "Что не позволено Юпитеру" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".