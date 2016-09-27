Столтенберг отрицает наличие противоречий между проектом "армии ЕС" и НАТО

Европейская и трансатлантическая оборонные структуры будут дополнять и усиливать друг-друга, считает глава Альянса.

В НАТО не видят конкуренции со стороны "армии ЕС"

Планы военной интеграции в рамках Евросоюза никак не повредят, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Нет противоречий между сильной европейской обороной и сильным НАТО, на самом деле они друг друга усиливают", – цитирует Deutsche Welle его заявление на встрече с министрами обороны стран ЕС в Братиславе.

Столтенберг подчеркнул, что при интенсификации сотрудничества в оборонной сфере в рамках ЕС необходимо избежать дублирования функций, которые уже выполняет НАТО, сделав так, чтобы обе структуры дополняли друг-друга.

Ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Лондон будет ветировать попытки создания армии Евросоюза до тех пор, пока является его членом.

"Мы всегда высказывали нашу обеспокоенность, говоря об отсутствии необходимости дублировать то, что уже есть в НАТО", - высказался по этому поводу Фэллон.

Обсуждение возможности создания совместных вооруженных сил европейского объединения начались еще в прошлом году, однако не из-за нападения террористов, а из-за агрессии России против Украины. В частности, Еврокомиссия уверяла, что поддерживает создание единой армии ЕС. В ведомстве отметили, что единая европейская армия "даст четкий сигнал России" к пониманию того, что ЕС как организация серьезно относится к отстаиванию ценностей Евросоюза.

Так премьер Чехии считает создание армии ЕС жизненно необходимым. Он подчеркнул, что насилие в Германии и теракт в французской Ницце четко продемонстрировали, что нужно быть готовым ко всем возможным угрозам. Однако фундаментальная проблема, которую предстоит решить в этом вопросе, - это рамки сотрудничества НАТО и ЕС. Также Министр мностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержали призывы Венгрии и Чехии по усилению оборонного сотрудничества между странами ЕС.