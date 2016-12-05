Столтенберг назвал ситуацию с безопасностью в Донбассе крайне тяжелой

Стороны конфликта все еще держат у линии разграничения в Донбассе тяжелое вооружение, заявил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг не видит прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе timenews.in.ua

Ситуация в Донбассе остается сложной, поскольку режим прекращения огня нарушается ежедневно, заявил генеральный секретарь НАТО

"Ситуация с безопасностью на востоке Украины остается крайне тяжелой. Режим прекращения огня нарушается ежедневно, иногда по сотне раз на день, потому что тяжелое вооружение не было отведено", - цитирует "Европейская правда" его слова на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, сегодня в зоне конфликта на Востоке Украины можно отследить лишь 13% тяжелого вооружения, ранее зафиксированного миссией ОБСЕ.

Столтенберг заверил, что Североатлантический Альянс поддерживает Украину, предоставляя Киеву практическую помощь и политическую поддержку.

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".