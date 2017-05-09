Столкновения в День победы: в Одессе отбирали ножи, а в Киеве пострадал полицейский

В столице был ранен полицейский, а в Запорожье начальнику патрульной полиции попали газом в глаза.

9 мая в крупных городах Украины произошли столкновения. РБК-Украина

Отмечаниев Украине не прошел без инцидентов.стычка произошла во время возложения цветов к Мемориалу Славы, в котором приняли участие около 5 тысяч человек. Она вспыхнула между участниками акции "Бессмертный полк" и патриотически настроенными активистами.

Участники пророссийской акции принесли портреты участников Второй мировой войны с надписью "Бессмертный полк" и георгиевскими лентами. Патриотически настроенные активисты попросили их убрать ленты, чтобы избежать провокаций, но те отказались. Из-за этого началась потасовка, в которую вмешалась полиция. Правоохранители после этого попросили участников акции "Бессмертный полк" не идти в общей колонне, чтобы не провоцировать конфликты. Несмотря на это, они выстроились в колонну и отправились на возложение цветов.

В Запорожье возникла похожая конфликтная ситуация, когда участники "Бессмертного полка" принесли с собой запрещенный в Украине флаг СССР. Это спровоцировало столкновение с проукраинскими активистами, среди которых были ветераны АТО. В ход пошли газовые баллончики. В ситуацию вмешалась полиция и нацгвардия. Газ попал в глаза начальнику патрульной полиции Запорожья Роману Пилипенко.

Между тем, в Киеве ситуация остается напряженной. Столкновения произошли утром, когда полиция попыталась непозволить националистам из ОУН напасть на участников "Бессмертного полка". Заблокированные активисты начали бросать из окна дымовые шашки, картофель, яйца и пакеты с краской, пытаясь попасть в участников пророссийской акции, которая проходила рядом. В результате пострадал один полицейский.

Позже стычка произошла возле Мемориала Славы в Киеве. Националистические активисты с красно-черным флагом скандировали "Бандера, Шухевич – герои Украины". Участники акции "Бессмертный полк" требовали развернуть рядом и запрещенный законодательством красный флаг.

После того, как один из участников акции "Бессмертный полк" попытался сорвать красно-черный флаг, возникла потасовка. Полиция вмешалась и разделила участников акций.

В Одессе драка вспыхнула, когда бывший лидер местного отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко принес на Аллею Славы портрет лидера УПА Романа Шухевича, сообщает "Думская". На него сразу же набросились представители противоположного идеологического лагеря. Полиция вмешалась в драку и задержала одного из нападавших.

Одесская полиция также сообщает, что около 10 человек пытались пронести на Аллею Славы разные ножи. Все запрещенные предметы были изъяты.

Напомним, что в Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом. Этот государственный праздник появился в результате принятия 9 апреля 2015 Верховной Радой Украины.

Следите за ходом событий в Киеве День победы над нацизмом в онлайн-трансляции на ZN.UA.