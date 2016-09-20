Статус участника боевых действий получили около 180 тысяч бойцов

За последний месяц статус участника АТО получили еще около 2 тысяч военнослужащих.

С начала АТО 179,8 военнослужащих и сотрудников Вооруженных Сил получили статус участника боевых действий Facebook/Міністерство оборони України

Статус участника антитеррористической операции уже получили более 179,8 тысячи человек, сообщил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"С начала АТО 179,8 военнослужащих и сотрудников Вооруженных Сил получили статус участника боевых действий", - сказал он.

С начала текущего месяца статус участника боевых действий получили более 2 тысяч военнослужащих.

Ранее Рада разрешила налоговикам и таможенникам получать статус участника АТО. Закон предоставляет статус участников боевых действий сотрудникам "центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную налоговую политику, государственную политику в сфере государственной таможенного дела" (Государственной фискальной службы), которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах АТО.

20 августа 2014 года Кабинет министров принял постановление №413, которым утвердил Порядок предоставления статуса участника боевых действий участникам АТО. Кроме официального признания, статус участника боевых действий дает право на ряд социальных и материальных льгот, в частности: скидку на коммунальные платежи, бесплатное медицинское обслуживание, в том числе лекарства, обследование и лечение, проезд в транспорте, санаторно-курортное обеспечение.

Однако на практике получение такого статуса оказалось весьма проблематичным. Как писало ZN.UA, утвержденная правительством процедура содержит бюрократические "подводные камни" и направлена на отсеивание претендентов на льготы.