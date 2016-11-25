Standard & Poor's повысило рейтинг Киева до "B-" со стабильным прогнозом

Рейтинг Киева повышен международным рейтинговым агентством до "B-" с "CC".
"В отличие от нашего предыдущего прогноза, город Киев досрочно осуществил выплату по необеспеченным облигациям объемом в 1,915 млрд гривень со сроком погашения 6 декабря 2016 года. Поэтому мы повышаем рейтинг Киева до "B-" с "CC", - говорится в релизе.
В сентября сообщалось, что S&P понизило долгосрочный рейтинг Киева с "ССС+" до "СС".
Напомним, в марте Киев признали лучшим европейским городом будущего с точки зрения рентабельности на конкурсе издания Foreign Direct Investment Magazine "Европейские города и регионы будущего 2016-2017".
В своей номинации Киев опередил Бухарест, Прагу, Варшаву, Будапешт, Анкару, Минск, Санкт-Петербург и Москву.