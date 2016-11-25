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Standard & Poor's повысило рейтинг Киева до "B-" со стабильным прогнозом

25 ноября в 09:45

Рейтинг Киева повышен международным рейтинговым агентством до "B-" с "CC".

Standard & Poor
Рейтинг Киева повышен международным рейтинговым агентством до "B-" с "CC"
guardian.co.uk
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг Киева до "B-" с "CC", прогноз рейтинга – "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. 

"В отличие от нашего предыдущего прогноза, город Киев досрочно осуществил выплату по необеспеченным облигациям объемом в 1,915 млрд гривень со сроком погашения 6 декабря 2016 года. Поэтому мы повышаем рейтинг Киева до "B-" с "CC", - говорится в релизе. 

В сентября сообщалось, что S&P понизило долгосрочный рейтинг Киева с "ССС+" до "СС".

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Напомним, в марте Киев признали лучшим европейским городом будущего с точки зрения рентабельности на конкурсе издания Foreign Direct Investment Magazine "Европейские города и регионы будущего 2016-2017".

В своей номинации Киев опередил Бухарест, Прагу, Варшаву, Будапешт, Анкару, Минск, Санкт-Петербург и Москву.

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Тэги рейтинг Киев облигации кредит
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1 комментарий
  • Нестор Махно Сегодня, 10:45 Рейтинг В- это хорошо, только Виталя Диме почемуто сказал: "Дима знаешь в какое гамно мы попали". И это наталкивает на мысль, видать там сильно с душком. Ответить Цитировать Пожаловаться
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