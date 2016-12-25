Станция киевского метро "Лесная" пострадала в результате пожара складов секонд-хэнда

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Повреждено силовое электрооборудование станции, она временно закрыта.

Станцию "Лесная" из-за повреждения оборудования пришлось закрыть tsn.ua

Из-заскладов секонд-хэнда, вспыхнувшего сегодня днем в Киеве, пострадало силовое электрооборудование станции киевского метрополитена "Лесная", сообщает телеканал "112 Украина"

"По "Лесной" имеются значительные повреждения силового оборудования. Мы пока не понимаем объема повреждений. Они точно есть. Поэтому мы были вынуждены остановить движение по двум станциям" - отметила пресс-секретарь "Киевского метрополитена" Наталья Макогон.

По словам Макогон, пострадала только станция "Лесная", а "Черниговскую" закрыли в связи с тем, что там нет возможности развернуть поезда в обратном направлении.

"Сейчас идет локализация и ликвидация этого пожара. Только после того наши специалисты смогут обследовать оборудование, посмотреть, какие ремонтные работы нужно проводить и дать информацию, когда мы сможем восстановить движение", - добавила она.

Как сообщалось ранее, пожар вспыхнул в районе станции метро "Лесная" на восточной окраине Киева. Площадь возгорания, по словам руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Киеве Светланы Водолаги, составляла две тысячи квадратных метров. В настоящее время пожар полностью локализован и потушен.