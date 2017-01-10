Стало известно, когда ожидать первое решение международного трибунала по Крыму

Украина хочет возобновления своего права на использование морской прибрежной зоны.

Спор Украины и РФ в Международном трибунале ООН по морскому праву по Крымы должны решить до 2021 года flickr.com/raeallen/

Решение в споре Украины и РФ в Международном трибунале ООН по морскомуо праву должны принять в период с 2019 до 2021 года, заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Мы закончили все необходимые досудебные процедуры. То, что РФ согласилась на создание арбитража и трибунала; то, что они принимали участие в отборе арбитров – все это дает нам надежду на серьезнее отношение к его решению", - сказала она "Европейской правде".

Зеркаль добавила, что украинская сторона довольна арбитрами, отобранными для участия в трибунале и отметила, что о решении вопроса принадлежности Крыма речь не идет – трибунал это не будет рассматривать. Не говорится также о делимитации границ.

"Трибунал будет рассматривать претензию Украины на невозможность пользоваться своими природными ресурсами, на невозможность защищать экологию Черного моря, на невозможность проводить навигацию в рамках Керченского пролива, на нарушение Россией правил относительно строительства Керченского моста и других переходов, и в связи с этим – нарушение экобаланса в Черном море, на неконтролируемый подъем археологических ценностей у Крыма", - добавила она.

Зеркаль подчеркнула, что Украина хочет возобновления своего права на использование морской прибрежной зоны.

В случае принятия данного решения, оно станет первым вердиктом международного трибунала в вопросах, связанных с незаконной аннексией украинского полуострова.

Трибунал по украинскому вопросу был формально создан в декабре 2016 года.

В сентябре Министерство иностранных дел официально направило МИД РФ уведомление об арбитраже и исковое заявление об инициировании арбитражного разбирательства в соответствии с приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Отмечается, что несмотря на протесты Украины, Российская Федерация продолжает совершать незаконные действия в пределах морских зон Украины и поэтому МИД вынужден обратиться в арбитраж в соответствии с положениями Конвенции.

Украина просит арбитражный трибунал подтвердить ее права как прибрежного государства и обязать Российскую Федерацию прекратить международно-противоправные деяния в соответствующих морских акваториях, предоставить Украине соответствующие заверения и гарантии их неповторения и возместить причиненные Российской Федерацией убытки.