Топ Новости
<
>

Стали известны результаты выборов в девяти ОТГ шести областей Украины

2 мая в 13:05

По пропорциональной системе больше всего получил "Наш край".

выборы
В КИУ рассказали про результаты выборов в объединенных территориальных громадах 30 апреля
Studioclover / Depositphotos
В Комитете избирателей Украины сообщили результаты выборов в объединенные территориальные громады девяти городов, которые расположены в шести областях. Первое место по партийным спискам на этих выборах получила партия "Наш край", второе место у "Оппозиционного блока",а третье у БПП "Солидарности".

На выборах, которые проходили 30 апреля, выбирали 242 депутата. В результате эти места разделили между собой 16 партий.

Читайте также: Представительство ЕС призывает Раду принять децентрализационные законы без новых правок
Подробнее о проблемах и перспективах реформы децентрализации в 2017 году читайте в статье Анатолия Ткачука "О децентрализации, успехах, рисках и роли парламента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги партия выборы Украина децентрализация
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...