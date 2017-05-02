Стали известны результаты выборов в девяти ОТГ шести областей Украины

По пропорциональной системе больше всего получил "Наш край".

В КИУ рассказали про результаты выборов в объединенных территориальных громадах 30 апреля Studioclover / Depositphotos

В Комитете избирателей Украины сообщили результаты выборов в объединенные территориальные громады девяти городов, которые расположены в шести областях. Первое место по партийным спискам на этих выборах получила партия "Наш край", второе место у "Оппозиционного блока",а третье у БПП "Солидарности".

На выборах, которые проходили 30 апреля, выбирали 242 депутата. В результате эти места разделили между собой 16 партий.

Подробнее о проблемах и перспективах реформы децентрализации в 2017 году читайте в статье Анатолия Ткачука "" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".