Стали известны имена погибших во время аварии судна в Черном море – СМИ

По данным журналистов, погибли матрос и моторист затонувшего судна.

СМИ сообщили анкетные данные двух моряков сухогруза "Герои арсенала" vesti.ru

Журналисты установили личности двух погибших членов экипажа затонувшего в Керченском проливе судна "Герои арсенала", которыхроссийские спасатели, сообщают СМИ.

По данным журналистов, это матрос Николай Ганчевский и моторист Гончаренко. Также сообщается, что одного спасенного моряка перевезли в одну из клиник Ростовской области в России.

Ранее сообщалось, что в Черном море на расстоянии приблизительно 14 миль от берега Крыма потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала" (флаг Панамы, до 2013 года - порт приписки Херсон). На борту судна, которое направлялось из российского порта "Азов" в Турцию с грузом зерна, находились 12 человек. По данным крымского управления МЧС РФ "среди членов экипажа – девять украинцев, двое россиян, один моряк из Грузии".

В настоящее время подтверждено спасение одного человека, еще четверых спасатели заметили с воздуха, судьба семерых остается неизвестной.

По информации российских СМИ, на борт прибывшего к месту аварии российского танкера был поднят украинский моряк по фамилии Черненко, 1982 года рождения.

В четверг с рассветом в Черном море возобновились поисковые работы.