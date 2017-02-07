В ГПУ объяснили причину обысков у депутата Мосийчука и его помощника

Открыто производство по факту противоправного завладения имуществом предприятия.
По данным ведомства, соучредители "НПП "Свет" Мамалыга и Леонид Сиваков неправомерно уменьшили долю в компании третьего партнера Владимира Крикунова и переоформили в собственность другой фирмы помещение площадью более 24 тысячи кв.м, передает "Украинская правда".
Уголовное производство открыто 24 марта 2016 г. за ч.2 сек.364 – злоупотребление властью или служебным влиянием и ч.3 ст. 206-2 УК – противоправное завладение имуществом предприятия.
Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Украины проводит обыски в доме, где находится приемная народного депутата из фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука, но следственные действия не имеют отношения к деятельности народного депутата.Украинская правда