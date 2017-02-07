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В ГПУ объяснили причину обысков у депутата Мосийчука и его помощника

7 февраля в 14:28

Открыто производство по факту противоправного завладения имуществом предприятия.

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В ГПУ заявляют, что следственные действия не имеют отношения к деятельности народного депутата Мосийчука
e.kryzhanivsky / Depositphotos
Следователи Генпрокуратуры обыскали помощника народного депутата Игоря Мосийчука Андрея Мамалыгу в здании, где находится приемная депутата Рады, по делу о незаконном завладении имуществом одной из компаний, сообщили в ГПУ.

По данным ведомства, соучредители "НПП "Свет" Мамалыга и Леонид Сиваков неправомерно уменьшили долю в компании третьего партнера Владимира Крикунова и переоформили в собственность другой фирмы помещение площадью более 24 тысячи кв.м, передает "Украинская правда".

Уголовное производство открыто 24 марта 2016 г. за ч.2 сек.364 – злоупотребление властью или служебным влиянием и ч.3 ст. 206-2 УК – противоправное завладение имуществом предприятия.

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ГПУ

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ГПУ

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Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Украины проводит обыски в доме, где находится приемная народного депутата из фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука, но следственные действия не имеют отношения к деятельности народного депутата.

По материалам: Украинская правда
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Тэги депутат обыск Рада
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