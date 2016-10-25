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США продлили на два года запрет на полеты над Днепром и Симферополем

25 октября в 12:59

Запрет касается всех авиаперевозчиков США, коммерческих операторов, а также лиц, имеющих свидетельства летчиков США.

аэропорт самолет
Американские авиакомпании пока не появятся в Днепре и Симферополе
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) продлило до конца октября 2018 года запрет на полеты в Симферополь и Днепр для всех американских авиаперевозчиков.

Продление запрета вступит в силу с 27 октября этого года в связи с сохранением нестабильной ситуации на востоке Украины.

В конце декабря 2014 года Федеральное управление гражданской авиации США запретило с  полеты своей авиации в районе полетной зоны Днепропетровска (сейчас – Днепр) и Симферополя. "FAA считает это действие необходимым для предотвращения потенциальной опасности для людей и воздушных судов, используемых для таких полетов", - говорилось в распоряжении.

Под действие документа подпадают все авиаперевозчики США, американские коммерческие операторы, а также лица, имеющие свидетельства летчиков США, за исключением случаев, когда такие лица действуют на воздушных судах, зарегистрированных в США, но как иностранные перевозчики.

В этот список также попали операторы гражданских самолетов, зарегистрированных в США, за исключением, когда такие операторы являются иностранными авиаперевозчиками.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги США запрет авиация
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