США продлили на два года запрет на полеты над Днепром и Симферополем

Запрет касается всех авиаперевозчиков США, коммерческих операторов, а также лиц, имеющих свидетельства летчиков США.

Американские авиакомпании пока не появятся в Днепре и Симферополе Андрей Товстыженко, ZN.UA

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) продлило до конца октября 2018 года запрет на полеты ви Днепр для всех американских авиаперевозчиков.

Продление запрета вступит в силу с 27 октября этого года в связи с сохранением нестабильной ситуации на востоке Украины.

В конце декабря 2014 года Федеральное управление гражданской авиации США запретило с полеты своей авиации в районе полетной зоны Днепропетровска (сейчас – Днепр) и Симферополя. "FAA считает это действие необходимым для предотвращения потенциальной опасности для людей и воздушных судов, используемых для таких полетов", - говорилось в распоряжении.

Под действие документа подпадают все авиаперевозчики США, американские коммерческие операторы, а также лица, имеющие свидетельства летчиков США, за исключением случаев, когда такие лица действуют на воздушных судах, зарегистрированных в США, но как иностранные перевозчики.

В этот список также попали операторы гражданских самолетов, зарегистрированных в США, за исключением, когда такие операторы являются иностранными авиаперевозчиками.