США предоставят 30 миллионов долларов на модернизацию военно-морского флота Украины – главком

Главком Воронченко заявил о возможности ВМС Украины противостоять россиянам в Крыму.

Флот Украины модернизируют за американские деньги dumskaya.net

США предоставят 30 млн долларов на модернизацию военно-морского флота Украины как часть пакета в размере 500 млн долларов на помощь украинской армии, сообщил в интервью Reuters главнокомандующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.

"Шаг за шагом мы будем восстанавливать наш флот с ноля. Наши возможности с точки зрения качества будут лучше чем те, которые были (у флота Украины – ред) в Крыму", - отметил главком. Он также сообщил, что до 2020 года ВМС Украины планируют получить новый корвет и новый ракетный катер.

По его словам, Россия превращает Крым в военную базу, размещая там дополнительное вооружение.

"Но мы можем противостоять всем их враждебным намерениям, у них тоже есть проблемы ресурсов", - сказал Воронченко.

Как сообщалось, до аннексии Крыма у Украины было 26 боевых кораблей и катеров 18 различных типов. На сегодняшний день осталось 10 надводных кораблей и 33 судна обеспечения.

В августе в одном из своих интервью Воронченко заявлял, что Крым может быть возвращен Украине в 2017 году.