США передали украинским пограничникам 500 радиостанций

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Стоимость оборудования – более 20 миллиона долларов.

ГПСУ получили современные средства защищенной связи Facebook/ U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Соединенные Штаты Америки предоставили Украинедля оснащения Государственной пограничной службы.

Торжественная процедура передачи оборудования пограничникам состоялась в пятницу, 28 апреля, в Главном центре связи, автоматизации и защиты информации Государственной пограничной службы Украины при участии посла США в Украине Мари Йованович и президента Петра Порошенко, сообщает пресс-служба американского посольства.

ГПСУ получила мобильный центр управления, контроля и связи, а также 500 современных радиостанций. Оборудование предназначается для построения системы защищенной связи между руководством ведомства и пограничниками на местах.

Советник главы Администрации президента Юрий Чевордов уточнил, что украинские пограничники получили оборудование производства компании Harris стоимостью более 21 миллиона долларов.

Кроме того, глава государства вручил 20 военнослужащим ГПСУ, в том числе, ветеранам АТО, ключи от квартир.

В декабре 2016 года конгресс США одобрил бюджет Пентагона на 2017 год, предусматривающий выделение 350 миллионов долларов военной помощи Украине, что на 50 миллионов больше, чем в 2016 году.

Документ предусматривает предоставление Украине летального оружия, а также расширение военной помощи за счет поставок средств технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины и помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования Вооруженных сил Украины.

Напомним, 22 сентября палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H. R. 5094 о поддержке стабильности и демократии в Украине, положения которого предусматривают, среди прочего, возможность передачи Украине летальных оборонительных систем вооружений.