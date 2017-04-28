США передали Украине средства радиосвязи военного на 21 млн долларов

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Американская техника позволит эффективнее противостоять средствам радиоэлектронной борьбы противника.

Пограничники получили средства военной радиосвязи Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в передаче средств радиосвязи, полученных в рамках проектов международно-технической помощи от правительства Соединенных Штатов Америки.

Средства военной радиосвязи различных типов производства компании HARRIS стоимостью свыше 21 млн долларов получили представители Западного, Северного, Южного, Восточного, Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и представители Главного центра связи, автоматизации и защиты информации.

"Эта техника значительно повысит эффективность наших действий, эффективность охраны и обороны государственной границы. Она позволит организовать защищенную телефонную радиосвязь между подразделениями пограничной службы и улучшить взаимодействие с подразделениями Вооруженных сил Украины. Она позволит эффективнее противостоять средствам радиоэлектронной борьбы противника", - сказал Порошенко и поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку и помощь.

В декабре 2016 года министр обороны Степан Полторак сообщил, что Украина закупила в странах Европы станции радиоэлектронной борьбы и проводит их прием.

В октябре 2016 года государственная фирма "Укринмаш", входящая в состав ГК "Укроборонпром", и турецкая компания Havelsan Hava Elektronik Sanayi подписали соглашение о сотрудничестве в производстве пассивной радиолокационной станции на мощностях предприятий "Укроборонпрома".