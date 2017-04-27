США передала Украины приборы военной радиосвязи на $ 21 миллион

Приборы поступили в рамках проекта Международной технической помощи по усилению ГПСУ.

Минобороны США предоставило средства радиосвязи для ГПСУ 112 Украина

Министерство обороныГосударственной пограничной службе Украины приборы военной радиосвязи на сумму $ 21 миллион, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Приборы радиосвязи на $ 21 млн поступили в рамках совместного с правительством США проекта Международной технической помощи "Усиление возможностей Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что США планируют значительное сокращение расходов на финансовую помощь другим странам через USAID (Агентство США по международному развитию) и рассматривают возможность слияния этой организации с Государственным департаментом США.

Отмечается, что USAID на данный момент работает более чем в 100 странах, в том числе и в Украине. В проекте бюджета предлагается сократить финансирование украинских программ до 177 млн долларов с более чем 570 млн долларов, которые планировались ранее. Таким образом сокращение может составить 68,8%.

Подробнее о первых результатах работы новой администрации США читайте в статье Алексея Куропятника, Богдана Яременко, Олега Белоколоса и Александра Хары "100 дней президента Дональда Трампа" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".