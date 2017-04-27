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США передала Украины приборы военной радиосвязи на $ 21 миллион

27 апреля в 13:26

Приборы поступили в рамках проекта Международной технической помощи по усилению ГПСУ.

США Украина
Минобороны США предоставило средства радиосвязи для ГПСУ
112 Украина
Министерство обороны США предоставило Государственной пограничной службе Украины приборы военной радиосвязи на сумму $ 21 миллион, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Приборы радиосвязи на $ 21 млн поступили в рамках совместного с правительством США проекта Международной технической помощи "Усиление возможностей Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.

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Ранее издание Foreign Policy сообщило, что США планируют значительное сокращение расходов на финансовую помощь другим странам через USAID (Агентство США по международному развитию) и рассматривают возможность слияния этой организации с Государственным департаментом США.

Отмечается, что USAID на данный момент работает более чем в 100 странах, в том числе и в Украине. В проекте бюджета предлагается сократить финансирование украинских программ до 177 млн долларов с более чем 570 млн долларов, которые планировались ранее. Таким образом сокращение может составить 68,8%.

Подробнее о первых результатах работы новой администрации США читайте в статье Алексея Куропятника, Богдана Яременко, Олега Белоколоса и Александра Хары "100 дней президента Дональда Трампа" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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