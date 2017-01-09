США перебрасывают в Южную Корею 24 ударных вертолета Apache

Вертолеты Apache в первую очередь предназначены для борьбы с танками и другой бронетехникой.

Apache прибудут на южнокорейские базы на этой неделе militarydesktop.com

США разместят в период со среды по пятницу в Южной Корее 24 ударных вертолета McDonnell Douglas AH-64 Apache.

Восемь вертолетов буду размещены на базе "Кэмп Хамфриз" и 16 - на авиабазе "Сувон".

Последние будут находиться там временно, пока в "Кэмп Хамфриз" не закончат строительство новой стояночной площадки (примерные сроки – октябрь 2017 года).

"Развертывание в Южной Корее этого подразделения говорит о приверженности США своим обязанностям союзника и позволит еще более укрепить военный альянс двух стран", - говорится в сообщении Минобороны страны.

McDonnell Douglas AH-64 Apache - основной ударный вертолёт Армии США с середины 1980-х годов. Эти вертолеты в первую очередь предназначены для борьбы с танками и другой бронетехникой.

Ранее КНДР заявила о готовности к пуску межконтинентальной баллистической ракеты. "МБР будет пущена в любое время и из любого места, определенного верховным командованием", - говорится в заявлении, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). В тоже время глава Пентагона США Эштон Картер назвал возможность создания ядерного оружия и программу противоракетной обороны КНДР серьезной угрозой для США. Он также заявил о том, что его страна готова сбить ракету Северной Кореи в случае ее запуска или испытания "если она будет направлена на нашу территорию или территорию наших друзей или союзников".

Как сообщалось, в конце ноября Совет безопасности ООН ввел новые санкции против КНДР в ответ на новые испытания ядерного оружия, которые она произвела в сентябре. Санкции ввели уже в пятый раз с момента первого ядерного испытания, которое случилось в 2006 году. 9 сентября Северная Корея провела пятое самое крупное испытание ядерного оружия, тем самым, в очередной раз нарушив Договор о нераспространении ядерного оружия, который в свое время также подписала.