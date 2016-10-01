США не признают запрет Меджлиса Россией

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Госдеп осудил прекращение работы этого демократического института. Связанные с аннексией санкции в отношении РФ останутся в силе.

В Госдепартаменте США не признают решение ВС РФ о запрете Меджлиса radiosvoboda.org/

Соединенные Штаты Америки не будут признавать решение российского Верховного суда о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа как экстремистской организации, заявил представитель Госдепартамента США Марк Тонер.

"США не признают легитимность решения Верховного Суда РФ запретить орган самоуправления крымских татар - Меджлис. Мы отвергаем характеристику Меджлиса как "экстремистской" организации, и осуждаем прекращения работы этого демократического института", - сказал Тонер, передает DW.

Тонер также подчеркнул, что связанные с аннексией санкции в отношении Москвы останутся в силе, пока РФ не вернет контроль над полуостровом Украине.

Также Госдеп призвал Россию немедленно прекратить практику арестов и политически мотивированных преследований крымских татар и ограничения их прав и свобод.

Ранее сообщалось, что ВС РФ отклонил апелляцию на решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.

Президент Порошенко назвал решение Верховного суда РФ о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа проявлением ксенофобии.

Напомним, 13 апреля так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская вынесла предписание о приостановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Это решение практически полностью заблокировало работу представительского органа крымских татар. Несколькими днями позднее, 18 апреля, Минюст РФ также объявил Меджлис "экстремистской организацией".

В связи с этой ситуацией, Верховная Рада обратилась к ООН и международным организациям, чтобы дать действиям российских властей соответствующую оценку. Спикер Рады Андрей Парубий назвал факт запрета "проявлением русского фашизма".

Европарламент проголосовал в Страсбурге в рамках дебатов о состоянии демократии и прав человека в мире за резолюцию о положении крымских татар в Крыму. Европарламент требует немедленной отмены решения о запрете Меджлиса. В документе предусмотрена вероятность расширения санкций против России за нарушения прав крымских татар.