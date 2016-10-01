США не признают запрет Меджлиса Россией

Госдеп осудил прекращение работы этого демократического института. Связанные с аннексией санкции в отношении РФ останутся в силе.
Соединенные Штаты Америки не будут признавать решение российского Верховного суда о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа как экстремистской организации, заявил представитель Госдепартамента США Марк Тонер.
"США не признают легитимность решения Верховного Суда РФ запретить орган самоуправления крымских татар - Меджлис. Мы отвергаем характеристику Меджлиса как "экстремистской" организации, и осуждаем прекращения работы этого демократического института", - сказал Тонер, передает DW.
Тонер также подчеркнул, что связанные с аннексией санкции в отношении Москвы останутся в силе, пока РФ не вернет контроль над полуостровом Украине.
Также Госдеп призвал Россию немедленно прекратить практику арестов и политически мотивированных преследований крымских татар и ограничения их прав и свобод.
Ранее сообщалось, что ВС РФ отклонил апелляцию на решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.
Президент Порошенко назвал решение Верховного суда РФ о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа проявлением ксенофобии.
Напомним, 13 апреля так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская вынесла предписание о приостановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Это решение практически полностью заблокировало работу представительского органа крымских татар. Несколькими днями позднее, 18 апреля, Минюст РФ также объявил Меджлис "экстремистской организацией".
В связи с этой ситуацией, Верховная Рада обратилась к ООН и международным организациям, чтобы дать действиям российских властей соответствующую оценку. Спикер Рады Андрей Парубий назвал факт запрета "проявлением русского фашизма".
Европарламент проголосовал в Страсбурге в рамках дебатов о состоянии демократии и прав человека в мире за резолюцию о положении крымских татар в Крыму. Европарламент требует немедленной отмены решения о запрете Меджлиса. В документе предусмотрена вероятность расширения санкций против России за нарушения прав крымских татар.Deutsche Welle