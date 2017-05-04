В "ДНР" назревает конфликт между "донецкими" и "горловскими" — разведка

Для предотвращения восстановлению влияния "горловских", "донецкие" пытаются назначить на ключевые должности в Горловке своих представителей.
"В городе фиксируются многочисленные случаи перераспределения активов сектора частной торговли с привлечением представителей криминалитета. С этой целью в конце апреля э.г. начато проведение масштабных проверок практически всех субъектов предпринимательской деятельности. Из-за опасения "налоговых" проверок значительное количество предпринимателей свернули свой бизнес. Однако, даже в таких случаях от местных бизнесменов требуют предоставления доступа к месту хранения товара для его описания и конфискации продукции украинского производства", - говорится в сообщении ГУР.
В разведке подчеркнули, что для предотвращения восстановлению влияния "горловских", "донецкие" пытаются назначить на ключевые должности во власти Горловки своих представителей.
"С этой целью, в городе начата комплексная проверка правоохранительных органов и "органов исполнительной власти", по результатам которой ожидаются массовые увольнения "чиновников". На сегодня уже возбуждено "уголовное дело" в отношении начальника управления здравоохранения Горловской городской администрации" по фактам хищения гуманитарной помощи", - добавили в ГУР.
В таких условиях недовольство действиями "донецкой группировки" растет как на уровне "региональной элиты", так и среди местных жителей. Указанное может привести к силовому конфликту между двумя враждующими сторонами. Не исключается участие в них специальных подразделений ВС РФ (опыт "урегулирования групп бизнеса", что применялись "Моторолой" и "Гиви").
Напомним, уроженца Ульяновска украинские военные уничтожили в районе Бахмутской трассы 26 апреля этого года. Снайперская дуэль между группой российских наемников, в состав которой входил Шарифуллин, и двумя военнослужащими Вооруженных сил Украины длилась дольше суток.ZN.UA