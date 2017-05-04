В "ДНР" назревает конфликт между "донецкими" и "горловскими" — разведка

Для предотвращения восстановлению влияния "горловских", "донецкие" пытаются назначить на ключевые должности в Горловке своих представителей.

Террористы не могут поделить "власть" в оккупированных городах Донбасса vk/club_donbasskih

Представитель "донецкой группировки" террористов "ДНР", самопровозглашенный "мэр" оккупированной Горловки Приходько установил личный контроль над всеми сферами городского управления, сообщили вМинобороны Украины.

"В городе фиксируются многочисленные случаи перераспределения активов сектора частной торговли с привлечением представителей криминалитета. С этой целью в конце апреля э.г. начато проведение масштабных проверок практически всех субъектов предпринимательской деятельности. Из-за опасения "налоговых" проверок значительное количество предпринимателей свернули свой бизнес. Однако, даже в таких случаях от местных бизнесменов требуют предоставления доступа к месту хранения товара для его описания и конфискации продукции украинского производства", - говорится в сообщении ГУР.

В разведке подчеркнули, что для предотвращения восстановлению влияния "горловских", "донецкие" пытаются назначить на ключевые должности во власти Горловки своих представителей.

"С этой целью, в городе начата комплексная проверка правоохранительных органов и "органов исполнительной власти", по результатам которой ожидаются массовые увольнения "чиновников". На сегодня уже возбуждено "уголовное дело" в отношении начальника управления здравоохранения Горловской городской администрации" по фактам хищения гуманитарной помощи", - добавили в ГУР.

В таких условиях недовольство действиями "донецкой группировки" растет как на уровне "региональной элиты", так и среди местных жителей. Указанное может привести к силовому конфликту между двумя враждующими сторонами. Не исключается участие в них специальных подразделений ВС РФ (опыт "урегулирования групп бизнеса", что применялись "Моторолой" и "Гиви").

Напомним, уроженца Ульяновска украинские военные уничтожили в районе Бахмутской трассы 26 апреля этого года. Снайперская дуэль между группой российских наемников, в состав которой входил Шарифуллин, и двумя военнослужащими Вооруженных сил Украины длилась дольше суток.