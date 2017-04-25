Спецслужбы РФ готовят провокации в Одессе 2 и 9 мая — разведка

Целью провокаций является причинение негативного влияния на имидж Украины перед проведением "Евровидения-2017".
"По имеющейся информации, специальные службы РФ готовят проведение провокационных мероприятий антиукраинской направленности на территории Одесской области под предлогом празднования годовщины памяти жертв событий в Одессе в 2014 году
(2 мая) и Дня победы (9 мая)", - говорится в сообщении ГУР.
В разведке отметили, что в ходе акций ожидается провоцирование стычек с протестующими патриотически настроенными активистами и сотрудниками правоохранительных органов.
"События в пророссийских СМИ будут освещаться как обострение межнационального конфликта на Юге Украины", - добавили в ГУР.
В то же время отмечается, что целью этих мероприятий является причинение существенного негативного влияния на международный имидж Украины в контексте проведения конкурса "Евровидение-2017".
Ранее в ГУР сообщили, что российские пропагандистские СМИ готовят провокационные репортажи "о возможном наступление" сил АТО на оккупированные боевиками террористической группировки "ДНР" территории Донецкой области.ZN.UA