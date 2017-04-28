Спецслужбы пресекли попытки дестабилизировать ситуацию в Одессе 2 мая – Геращенко

Советник главы МВД заявил, что у пророссийских сил был большой план дестабилизации.
По его словам, "планировалась организация найма за деньги нескольких сотен молодых людей, которые должны были проводить хулиганские акции, которые затем бы освящались "стримерами" и показывались на российских телеканалах, что Одесса все равно бунтует. До 2 мая, тот, кто придет и будет устраивать хулиганские акции в Одессе по дестабилизации ситуации, получит очень жесткий законный отпор".
Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли крупные массовые столкновения с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов. В ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.112 Украина