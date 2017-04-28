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Спецслужбы пресекли попытки дестабилизировать ситуацию в Одессе 2 мая – Геращенко

28 апреля в 03:13

Советник главы МВД заявил, что у пророссийских сил был большой план дестабилизации.

Геращенко ток-шоу
Геращенко уверяет, что в Одессе в начале мая провокаций не будет
СБУ и Национальная полиция уже пресекли попытки устроить провокации в Одессе, которые готовились на вторник, 2 мая. "В Одессе все будет тихо и спокойно. И все попытки дестабилизировать ситуацию в Одессе, они пресечены уже до их начала. Благодаря тому, что наконец-то Служба безопасности Украины и полиция в этой части начали работать хорошо. У нас достаточно информации о всех попытках организации таких акций и они пресечены в зародыше", - рассказал народный депутат Украины, советник главы МВД Антон Геращенко в эфире канала "112 Украина".

По его словам, "планировалась организация найма за деньги нескольких сотен молодых людей, которые должны были проводить хулиганские акции, которые затем бы освящались "стримерами" и показывались на российских телеканалах, что Одесса все равно бунтует. До 2 мая, тот, кто придет и будет устраивать хулиганские акции в Одессе по дестабилизации ситуации, получит очень жесткий законный отпор".

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Ранее в СБУ сообщали, что в первых числах мая провокационные пророссийские акции не исключены также в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях. 

Напомним2 мая 2014 года в Одессе произошли крупные массовые столкновения с участием сторонников единства Украины и пророссийских активистов. В ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.

По материалам: 112 Украина
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Тэги Одесса Украина хулиганы Геращенко провокация МВД СБУ
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