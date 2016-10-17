Спецпоказ фильма "Волынь" в Киеве может состояться позже – МИД

Польская и украинская сторона вместе выберут более подходящий момент для презентации в Киеве фильма о "преступлениях УПА" .

Показ фильма "Волынь" в Киеве не отменили, а перенесли, заявили в МИД Польське радіо

Специальныйне отменили, а перенесли на более поздний период, заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Как сообщает "BBC Україна", комментируя информацию об отмене показа фильма в Киеве 18 октября, Беца подчеркнула, что данное решение принималось по взаимному согласию украинской и польской стороны.

"По взаимному согласию показ перенесли на более поздний период", – заявила она, добавив, что сейчас в Украине "неподходящее время" для показа "Волыни".

В министерстве, при этом, в данный момент не знают, когда фильме все же презентуют в Украине. По словам Бецы, дату возможного показа будут совместно определять Польский институт в Киеве и МИД Украины.

Ранее сообщалось, что по рекомендации Министерства иностранных дел Украины, в Киеве отменили запланированный на завтра, 18 октября, специальный показ фильма "Волынь" польского режиссера Войцеха Смажовского. Премьера ленты, посвященной трагическим событиям на Волыни во времена Второй мировой войны, вызвала в Украине ряд негативных отзывов.

22 июля Сейм Польши вслед за Сенатом установил 11 июля "днем памяти жертв геноцида", совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой в 1939-1945 гг."

В ответ на решение Сената и постановление Сейма Польши, 8 сентября Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила "односторонние действия Сената и Сейма Республики Польша, направленные на пересмотр результатов сотрудничества, которые были достигнуты во время конструктивного украинско-польского диалога за последние десятилетия".

Напомним, что наиболее резонансным событием польско-украинского противостояния во Второй мировой войне была Волынская трагедия (или, как говорят поляки, Волынская резня) — обоюдные этнические чистки, которые их совершили Украинская повстанческая армия (УПА) и польская Армия Крайова (АК) при участии польских батальонов шуцманшафта и советских партизан.

Подробнее о политике национальной памяти в Польше и Украине, законопроектах, касающихся Волынской трагедии и возможных последствиях их принятия читайте в статье Владимира Кравченко "Тени погибших предков" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".