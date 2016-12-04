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Спецоперация в Княжичах проводилсь против ОПГ, которая работала под прикрытием правоохранителей

4 декабря в 18:30

Для расследования инцидента с гибелью пяти сотрудников полиции создан оперативный штаб.

Троян Поронеко Сторожук
Троян отчитался о спецоперации в Княжичах, во время которой погибли пять полицейских
president.gov.ua
Полиция проводила в поселке Княжичи спецоперацию по задержанию преступной группы, в составе которой были бывшие сотрудники органов внутренних дел, сообщил вр. и. о. главы Нациполиции Вадим Троян на оперативном совещании в Администрации президента в воскресенье, 4 декабря.

Троян рассказал, что в результате оперативной работы была выявлена действующая в Киеве и области преступная группа, состоящая из ранее судимых за разбой лиц, бывших сотрудников правоохранительных органов, а также лиц, близких к правоохранительной системе.

Руководитель Нацполиции также сообщил президенту Петру Порошенко о задержании всех членов преступной группы, доложил детали операции, продемонстрировал материалы о доказательствах преступной деятельности группы, а также представил хронологию событий в Княжичах.

Первый заместитель генпрокурора Юрий Сторожук, в свою очередь, сообщил, что сотрудниками ГПУ уже изъяты все журналы та вещественные доказательства, проводятся допросы участников событий.

Для расследования инцидента создан оперативный штаб, о результатах работы которого будут докладывать лично президенту, сообщает пресс-служба главы государства.

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В ночь на 4 декабря во время спецоперации по задержанию грабителей в селе Княжичи под Киевом из-за несогласованных действий погибли двое сотрудника Госслужбы охраны, двое полицейских и сотрудник спецподразделения КОРД.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что расследованием гибели полицейских займется Генеральная прокуратура.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Княжичи убийство КОРД полиция Троян ГПУ Сторожук
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