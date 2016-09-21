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Спецназ СБУ провел тренировку с роботами

21 сентября в 22:38

Бойцы "Альфы" задержали двух "диверсантов" в Харькове.

СБУ Альфа
Тренировки сотруднико СБУ в Харькове
СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины провели в Харькове противодиверсионные тренировки с применением роботов, передает пресс-служба СБУ.

"По сценарию, группа условных диверсантов подорвала технологическое оборудование Харьковского областного радиотелевизионного передающего центра, после чего исчезла в неизвестном направлении, – говорится в сообщении. – Силовикам необходимо было локализовать последствия взрыва, осмотреть место происшествия с привлечением специалистов-взрывотехников, определить приметы условных диверсантов, разыскать и задержать их. После анализа собранных данных, правоохранители задержали двух диверсантов. Последний из них, забаррикадировавшийся в заброшенном здании, был обезврежен бойцами спецподразделения СБУ "Альфа".

В СБУ отметили, что задача учений состояла, в частности, в выявлении недостатков в системе мер по противодействию возможной диверсионной деятельности. Согласно опубликованному видео, во время тренировки применялись роботы.

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Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила в комментарии ZN.UA о том, что уголовное производство против лидера организации "Оплот" Евгения Жилина будет закрыто только в случае документального подтверждения факта его смерти.

По материалам: ZN.UA
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Тэги диверсия СБУ робот Харьков тренировка Альфа
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