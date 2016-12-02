Спецназ "Омега" был задействован после гибели пяти силовиков 18 февраля на Майдане – Шуляк

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Эти подразделения находились в тылу войск, заявил экс-командующий ВВ МВД.

Шуляка допрашивают по делу "беркутовцев"

Спецподразделение Внутренних войск МВД Украины "Омега" было привлечено к охране правопорядка во время Евромайдана в феврале 2014 года после гибели там пятерых правоохранителей, заявил бывший командующий ВВ МВД Украины Станислав Шуляк

"После 18 февраля, после того, как погибли пять сотрудников Внутренних войск от огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, мною были принято решение задействовать подразделение "Омега" для создания резерва на случай дальнейшего применения огнестрельного оружия со стороны протестующих, чтобы это пресечь", - сказал Шуляк в ходе допроса по делу "беркутовцев", проходящего в режиме видеоконференции в Святошинском районном суде Киева.

Сам Шуляк находится в Ростове-на-Дону.

По его словам, эти подразделения находились в тылу войск и были постоянно с огнестрельным оружием, поэтому не нуждались в специальном приказе о применении его.

"Они оружие не получали, они были постоянно с оружием, потому что находились в режиме боевого дежурства и на такое дежурство они, это подразделение, заступали каждый день", - сказал экс-командующий ВВ МВД.

Он также добавил, что смертельные ранения правоохранители впервые получили 18 февраля.

"Погибли как работники ВВ, так и работники МВД", - сказал он, отметив, что в основном такие ранения они получили на пересечении улиц Банковой и Шелковичной, Банковой и Липской, Крепостного переулка и Грушевского.

Акции протеста проходили в Украине с ноября 2014 года. Одной из волн беспорядков стали события 18 февраля прошлого года. Протестующие пытались прорваться в перекрытый милицией правительственных квартал к Верховной Раде. Демонстранты хотели поддержать требование депутатов от оппозиции о возвращении Конституции 2004 года, расширяющей полномочия парламента. В столкновениях также на стороне тогдашней власти участвовали "титушки".

По данным ГПУ, столкновения под Радой 18 февраля 2014 года спровоцировали бывшие власти. По этому эпизоду было сообщено о подозрении - Виктору Януковичу, Виталию Захарченко, его заместителю Виктору Ратушняку, экс-командующему Внутренних войск Станиславу Шуляку, руководству киевской милиции, в частности и.о. начальника мазок, его заместителю Петру Федчуку.