Спецназ "Омега" был задействован после гибели пяти силовиков 18 февраля на Майдане – Шуляк

Эти подразделения находились в тылу войск, заявил экс-командующий ВВ МВД.
"После 18 февраля, после того, как погибли пять сотрудников Внутренних войск от огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, мною были принято решение задействовать подразделение "Омега" для создания резерва на случай дальнейшего применения огнестрельного оружия со стороны протестующих, чтобы это пресечь", - сказал Шуляк в ходе допроса по делу "беркутовцев", проходящего в режиме видеоконференции в Святошинском районном суде Киева.
Сам Шуляк находится в Ростове-на-Дону.
По его словам, эти подразделения находились в тылу войск и были постоянно с огнестрельным оружием, поэтому не нуждались в специальном приказе о применении его.
"Они оружие не получали, они были постоянно с оружием, потому что находились в режиме боевого дежурства и на такое дежурство они, это подразделение, заступали каждый день", - сказал экс-командующий ВВ МВД.
Он также добавил, что смертельные ранения правоохранители впервые получили 18 февраля.
"Погибли как работники ВВ, так и работники МВД", - сказал он, отметив, что в основном такие ранения они получили на пересечении улиц Банковой и Шелковичной, Банковой и Липской, Крепостного переулка и Грушевского.
Акции протеста проходили в Украине с ноября 2014 года. Одной из волн беспорядков стали события 18 февраля прошлого года. Протестующие пытались прорваться в перекрытый милицией правительственных квартал к Верховной Раде. Демонстранты хотели поддержать требование депутатов от оппозиции о возвращении Конституции 2004 года, расширяющей полномочия парламента. В столкновениях также на стороне тогдашней власти участвовали "титушки".
По данным ГПУ, столкновения под Радой 18 февраля 2014 года спровоцировали бывшие власти. По этому эпизоду было сообщено о подозрении - Виктору Януковичу, Виталию Захарченко, его заместителю Виктору Ратушняку, экс-командующему Внутренних войск Станиславу Шуляку, руководству киевской милиции, в частности и.о. начальника мазок, его заместителю Петру Федчуку.