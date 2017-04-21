Спасенного в Черном море моряка доставили в Украину

Родственникам погибших моряков придется ехать на опознание в Россию.

Спасенного моряка передали пограничникам

Спасенного моряка сдоставили в Украину. Сейчас моторист Константин Черненко находится в Луганском погранотряде, откуда будет отправлен домой в Херсон.

У моряка "серьезный психологический стресс и переохлаждение", сообщил в Facebook замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Как сообщалось, спасатели также обнаружили тела троих погибших моряков с "Героев Арсенала". Двое из них – граждане Украины.

"Опознание тел погибших граждан Украины пройдет на территории России. Родственники погибших, а также членов экипажа, которые до сих пор не найдены, предупреждены об этом. Людям будет оказана помощь в транспортировке с территории Украины в Россию", - рассказал генеральный консул Украины в российском Ростове-на-Дону Виталий Москаленко, пишет "ТАСС".

Напомним, что активные поиски остальных моряков с утонувшего сухогруза уже прекращены.

Ранее сообщалось, что в Черном море на расстоянии приблизительно 14 миль от берега Крыма потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала" (флаг Панамы). На борту судна, которое направлялось из российского порта "Азов" в Турцию с грузом зерна, находились 12 человек. Среди членов экипажа были девять украинцев, двое россиян, один моряк из Грузии".