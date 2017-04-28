Спасатели провели учения в рамках подготовки к Евровидению

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На время проведения песенного конкурса в Киеве спасатели переведены на усиленный режим службы.

Учения спасателей в рамках подготовки к Евровидению прошли в Нежине Черниговской области. Отрабатывались действия по работе в случае крупной катастрофы – оказание первой медицинской и психологической помощи, сортировка пострадавших, эвакуация тех, кто находится в тяжелом состоянии силами медицинской авиации, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По легенде учений, спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате крупного ДТП, после чего медицинским вертолетом оперативно доставили пострадавших на ближайший аэродром где их ждал медицинский самолет АН-26, чтобы оперативно доставить в столицу.

Во время учений спасатели отработали на практике организацию взаимодействия между подразделениями службы медицины катастроф, полицейскими, органами управления и силами гражданской защиты, которые могут быть привлечены к спасению пострадавших в случае чрезвычайной ситуации.

Во время проведения в Киеве международного песенного конкурса спасатели будут переведены на усиленный режим несения службы. К дежурству на объектах Евровидения ежедневно будет привлечено более 120 человек личного состава и 17 единиц пожарно-спасательной и специальной техники ГСЧС Украины. Кроме того, в Киевском гарнизоне создан резерв сил и средств общей численностью более 470 человек и 160 единиц техники. В круглосуточном дежурстве на аэродроме "Киев" будут находиться самолет АН-26 и медицинский вертолет "Еврокоптер".

Киевская полиция перед началом конкурса "Евровидение-2017" также запланировала проведение учений в столичном метрополитене "с целью проверки готовности к обеспечению безопасности во время международного песенного конкурса".