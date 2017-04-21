Спасатели прекратили активные поиски экипажа утонувшего в Черном море сухогруза "Герои Арсенала"

Поиск продолжится лишь с проходящих мимо судов.

Поиски утонувших моряков прекратили Pixabay

"Поиск продолжится проходящими судами. Также оперативными группами будет осуществляться береговой мониторинг", - сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС РФ.

"С начала спасательной операции обследовано 350 морских миль водной поверхности", - уточнили в спасательной службе.

Как сообщалось, ранее в МИД Украины подтвердили гибель двоих граждан Украины, которые были в составе экипажа сухогруза.

Всего погибшими найдены три человека. Живым – один моряк, гражданин Украины.

Ранее сообщалось, что в Черном море на расстоянии приблизительно 14 миль от берега Крыма потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала" (флаг Панамы). На борту судна, которое направлялось из российского порта "Азов" в Турцию с грузом зерна, находились 12 человек. По данным крымского управления МЧС РФ "среди членов экипажа – девять украинцев, двое россиян, один моряк из Грузии".