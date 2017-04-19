Спасатели подняли на поверхность тела двух погибших при крушении сухогруза в Черном море – росСМИ

Девять из двенадцати членов экипажа затонувшего судна - украинцы.

При крушении сухогруза в Черном море погибли по меньшей мере два человека vesti.ru

Тела двух погибших членов экипажа судна "Герои арсенала", затонувшего в, были обнаружены и подняты на поверхность, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в морской спасательной службе.

"С места крушения подняты на борт спасательного судна тела двух погибших", - заявил источник.

Ранее сообщалось, что в Черном море на расстоянии примерно 14 миль от берега Крыма потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала" (флаг Панамы, до 2013 года - порт приписки Херсон). На борту судна, которое следовало российского порта Азов в Турцию с грузом зерна, находились 12 человек. По данным "крымского управления МЧС РФ" среди членов экипажа – 9 украинцев, 2 россиян, один моряк из Грузии.

Пока подтверждено спасение одного человека, еще четверых спасатели обнаружили с воздуха, судьба семерых остается неизвестной.

По информации российских СМИ, на борт прибывшего к месту крушения российского танкера был поднят украинский моряк по фамилии Черненко, 1982 года рождения.