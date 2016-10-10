Союз журналистов РФ попросил главу ФСБ разъяснить причины ареста Сущенко

В организации "чрезвычайно обеспокоены тем, что случилось".

Российские журналисты "попросили" руководство ФСБ объяснить арест украинского журналиста Романа Сущенка ФСБ

Давление международных журналистских организаций, в точ числе и украинских, а также ОБСЕ, дало результат - российский Союз журналистов спустя неделю после ареста в Москве корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко "принял решение обратиться к руководству ФСБ за разъяснениями".

В частности сообщается, что председатель Союза журналистов РФ Всеволод Богданов направил письмо в адрес директора ФСБ Александра Бортникова "с просьбой предоставить детальные разъяснения" относительно ареста украинского журналиста.

К такому шагу в организации вынуждены были прибегнуть после обращения международных журналистских организаций, в том числе Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

"Сообщаю, что сразу после Вашего обращения от имени НСЖУ, а также обращений представителей ОБСЕ, МФЖ (Международной федерации журналистов - ред.) и других международных организаций в связи с арестом корреспондента "Укринформ" Романа Сущенко, СЖР провел экстренное рабочее совещание, на котором было принято решение обратиться к руководству ФСБ за разъяснениями", - говорится в письме секретаря СЖР Надежды Ажгихиной в адрес первого секретаря НСЖУ Сергея Томиленко.

Как отметила секретарь СЖР, в организации "чрезвычайно обеспокоены тем, что случилось". И продолжают следить за ситуацией.

Руководитель НСЖУ Сергей Томиленко подтвердил, что сразу после того, как стало известно о задержании Сущенко в Москве, союз обратился с просьбой проявить солидарность и к СЖР, и к Международной и Европейской федерации и журналистов, и к представителю ОБСЕ по вопросам свободы слова.

"Абсурдность обвинения Романа Сущенко в шпионаже абсолютно очевидна. Но важно, чтобы об этой очевидности речь шла не только в отечественных заявлениях, но и в обращениях различных международных структур", - отметил Томиленко, передает пресс-служба НСЖУ.

Напомним, 3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца. Украинский консул сможет посетить его не ранее 14 октября.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.