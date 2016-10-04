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Советник президента показал образец новой зимней формы для военных

4 октября в 05:35

Окончательный вариант еще не выбран, поскольку есть сомнения по качеству и цвету.

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Показан первоначальный вариант новой зимней формы военных Фото Юрий Бирюков/Facebook

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Показан первоначальный вариант новой зимней формы военных
Юрий Бирюков/Facebook
Советник президента Юрий Бирюков продемонстрировал образец зимней формы военнослужащих Вооруженных сил Украины. Вариант еще не окончательный, но опытные образцы уже сшиты.

"Парадно-повседневную форму уже все видели, да. И на фото, и на параде. На финишной прямой идет разработка осенне-зимнего комплекта", - сообщил Бирюков на своей странице в Facebook.

Журналист Виталий Гайдукевич, который также участвует в разработке новых образцов зимнего обмундирования, в комментариях сообщил, что вариант, представленный Бирюковым еще далек от окончательного, но его можно воспринимать как первичный образец.

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Напомним, что новую летнюю форму впервые продемонстрировали на параде в честь Дня Независимости в Киеве 24 августа. 

По материалам: ZN.UA
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