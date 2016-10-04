Советник президента показал образец новой зимней формы для военных

Окончательный вариант еще не выбран, поскольку есть сомнения по качеству и цвету.
"Парадно-повседневную форму уже все видели, да. И на фото, и на параде. На финишной прямой идет разработка осенне-зимнего комплекта", - сообщил Бирюков на своей странице в Facebook.
Журналист Виталий Гайдукевич, который также участвует в разработке новых образцов зимнего обмундирования, в комментариях сообщил, что вариант, представленный Бирюковым еще далек от окончательного, но его можно воспринимать как первичный образец.
Напомним, что новую летнюю форму впервые продемонстрировали на параде в честь Дня Независимости в Киеве 24 августа.ZN.UA