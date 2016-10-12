Советник министра обороны Украины генерал армии США Абизэйд прибыл в Киев

Полторак обсудил со своим стратегическим советником его план работы на ближайший год.

Пентагон направил в Киев военного советника defense.gov

Четырехзвездный генерал армии США в отставке, советник министра обороны Украиныприбыл в Украину с ознакомительным визитом, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В среду, 12 октября, глава Минобороны Степан Полторак встретился с Абизейдом в Киеве и обсудил с ним ход и задачи оборонной реформы, а также план работы стратегического советника на ближайший год.

Министр ознакомил советника с планами и задачами реформирования ВСУ и Минобороны.

Абизэйд, в свою очередь, выразил готовность помогать украинскому оборонному ведомству во всех начинаниях, направленных на создание боеспособной армии, а также дал высокую оценку всему, что уже сделано в этом направлении.

Американский генерал отметил, что разница между современной украинской армией и той, какой она была два года назад, очевидна.

Напомним, 8 сентября в Лондоне была подписана пятилетняя Концепция развития партнерства Минобороны Украины и Пентагона. Главы оборонных ведомств США и Великобритании сообщили об отправке в Украину стратегических военных советников генерала Джона Абизэйда, возглавлявшего Центральное командование армии США в 2003-2007 годах, а также бывшего командующего сухопутных войск Великобритании генерала Ника Паркера.