Советник Миклош назвал причины торможения реформ в Украине

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Большинство украинского общества и нового бизнеса хотят реформ, которые тормозят олигархи и чиновники.

Советник Миклош не теряет надежды на либеральные реформы в Украине epravda.com.ua

Соучредитель Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украинесчитает, что страна за последний год меньше всего продвинулась в приватизации, либерализация рынка земли, энергетической политике, верховенстве права и создании независимого суда.

"Это, прежде всего, приватизация государственных предприятий. В Украине и до сих пор являются более трех тысяч государственных предприятий, и в деле их приватизации нет никаких результатов. Они остаются третьим крупным источником коррупции. Во-вторых, это либерализация рынка земли. Иностранным инвесторам непонятно, почему в Украине есть владельцы земли, но они не могут свободно продавать и покупать земельные участки. Я также считаю, что следует иметь больше прогресса в энергетической политике и верховенстве права и создании независимого суда", - сказал он в интервью Deutsche Welle.

По его словам, одной из причин неуспеха приватизации является то, что Фонд государственного имущества почти ничего для этого не сделал.

"Вторая причина, это действительно ограниченное сотрудничество между правительством и парламентом в рамках парламентско-правительственной коалиции. В Верховной Раде в нее входили пять партий - конституционное большинство. Но, фактически, по инициативам созданного этой коалицией правительства последовательно голосовали только три фракции. В результате законодательную поддержку за 2015 год имели лишь 37 процентов правительственных реформаторских инициатив", - добавил он.

Миклош также отметил третью причину - не все министры правительства являются бойцами за реформы. "А за реформы надо бороться. Бороться против тех интересов противоположной стороны, которая не хочет воплощения преобразований", - считает он.

Он отметил, что сопротивление реформам оказывают "красные директора", которые контролируют государственные предприятия, а также олигархи.

"Они заинтересованы в дальнейшем существовании рентной экономики и только ищут обеспечения рынков сбыта своей продукции через политические связи и монополизации рынков. Это противоречит интересам не только украинского общества, большинство которого хочет реформ. Это противоречит еще и интересам нового украинского бизнеса, который исповедует идеалы прибыльной экономики и стремится к конкурентному рынку, равным условиям для всех и получению дохода без злоупотреблений своей приближенностью к власти и монопольных позиций", - сказал Миклош.

Напомним, что в сентябре 2016 года Стратегическая группа советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR) под руководством Лешека Бальцеровича и Ивана Миклоша передала пакет ключевых реформ президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и в Верховную Раду Украины.