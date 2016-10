Совбез ООН единогласно поддержал кандидатуру Гуттереша на пост генсека

Совет безопасности ООН единогласно поддержал назначение экс-премьер-министра Португалии Антониуна пост генерального секретаря ООН, рекомендовав Генассамблее ООН поддержать его кандидатуру.

Как сообщает агентство Reuters, Генассамблея со всей вероятностью соберется на следующей неделе, чтобы назначить Гуттереша новым генсеком организации.

После принятия окончательного решения, с 1 января 2017 года португальский политик сменит действующего генсека ООН Пан Ги Муна, который проработал на данном посту два срока подряд.

View from the room after formal resolution recommending António Guterres unanimously adopted. #nextSG pic.twitter.com/vRdbKp2V4y