Совбез ООН единогласно поддержал кандидатуру Гуттереша на пост генсека

Окончательное решение о назначении нового генерального секретаря будет принимать Генассамблея ООН.

Совбез ООН рекомендует Генассамблее назначить Антониу Гуттереша генсеком United States Mission Geneva/Flickr

Совет безопасности ООН единогласно поддержал назначение экс-премьер-министра Португалии Антониуна пост генерального секретаря ООН, рекомендовав Генассамблее ООН поддержать его кандидатуру.

Как сообщает агентство Reuters, Генассамблея со всей вероятностью соберется на следующей неделе, чтобы назначить Гуттереша новым генсеком организации.

После принятия окончательного решения, с 1 января 2017 года португальский политик сменит действующего генсека ООН Пан Ги Муна, который проработал на данном посту два срока подряд.

View from the room after formal resolution recommending António Guterres unanimously adopted. #nextSG pic.twitter.com/vRdbKp2V4y — UKUN_NewYork (@UKUN_NewYork) 6 октября 2016 г.

Сам Пан Ги Мун, при этом, заявил, что также одобряет кандидатуру Гуттереша.

"Я знаю Гутерреша очень хорошо и считаю, что это супервыбор", - заявил он.

Напомним, Антониу Гутерреш лидировал с первого раунда голосования в Совбезе ООН. Тогда его ближайшим преследователем являлся экс-президент Словении Данило Тюрка.

На сегодняшний день на пост генсека ООН претендуют 10 человек.

Издание New York Times писало, что Антониу Гутерреш может стать реформатором ООН. На посту премьер-министра он создал благоприятные для развития бизнеса условия и провел масштабную приватизацию государственных компаний, при этом вливая большие средства в социальные программы, такие как развитие государственной системы образования и здравоохранения. Он добился принятия закона об установлении минимального уровня доходов для семьи и создания правительственного фонда для помощи бедным слоям населения достичь этого уровня.