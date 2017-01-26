Сотрудников предприятий "Укроборонпрома" отправляют в отпуск из-за нехватки финансирования

Госзаказ покрывает лишь минимальные потребности ОПК и не позволяет вооружить украинских военных современной техникой.

Из-за нехватки бюджетных средств сотрудников оборонных предприятий отправляют в отпуск за свой счет Василий Артюшенко, ZN.UA

В Государственном концерне "" сообщили о нехватке финансирования из государственного бюджета и вынужденной отправке сотрудников оборонных предприятий в неоплачиваемый отпуск.

Так, из-за нехватки средств в неоплачиваемый отпуск отправятся сотрудники Львовского бронетанкового завода, а украинские военные в зоне АТО не получат современные танки "Оплот", бронемашины "Дозор-Б" и другую современную военную технику, отмечают в пресс-службе концерна.

"На сегодняшний день возможности "Укроборонпрома" в несколько раз превышают возможности государственного бюджета Укарины. Так, мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, отдали армии все, что она заказывала. Но давайте говорить честно: наш госзаказ в несколько раз меньше объема средств, предусмотренных программой развития ОПК (оборонно-промышленного комплекса – ред.) Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению сотрудников концерна, это свидетельствует о том, что государство способно обеспечивать лишь минимальные потребности ОПК, без инвестиций в производство и технологии. Например, оборонный бюджет России составляет почти 50 млрд долларов, он больше всего консолидированного бюджета Украины.

Сотрудники "Укроборонпрома" утверждают, что делают все возможное для уменьшения негативных последствий от нехватки средств и поддержания конкурентоспособности украинской "оборонки".

"Инвестиции, совместные предприятия, трансфер технологий, научные разработки – это те инструменты, которые поддерживают конкурентоспособность нашей "оборонки". Благодаря внутренним ресурсам мы сами, без помощи государства, разработали и запустили производство таких новинок, как "Дозор", "Фантом", "Горлица"", - подчеркивают в "Укроборонпроме".

Специалисты концерна уверены в том, что даже производство в Украине винтовки М-16 имеет ряд существенных плюсов.

"М-16 – это не просто винтовка. Это способ привлечь технологии, принести в страну деньги, создать рабочие места, масштабировать промышленную базу и экспертизу наших работников", - отметили в концерне.

Не менее важным для развития украинской "оборонки" является и наращивание экспорта, который, в свою очередь, поможет вооружить украинскую армию.

"Каждый проданный на экспорт танк – это несколько танков для нашей армии. Эту простую аксиому должны запомнить все. Экспорт позволяет нам масштабировать производство, вкладывать средства в новые станки, обучать людей, поднимать их экспертизу. Критиковать его могут только неучи и откровенные враги укаринской независимости", - добавили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Напомним, ранее "Укроборонпром" презентовал стратегию реформирования ОПК Укарины. Она предусматривает четкие и последовательные действия: корпоратизацию, кластеризацию, аудит, защиту технологий и запуск платформы развития инноваций.

В рамках предложенной стратегии "Укроборонпром" планирует создать пять кластеров с возможностью привлечения частных компаний. Предприятия будут структурированы по видам вооружения и военной техники: авиация; бронетанковая техника; судостроение и морская техника; радиолокация, радиосвязь, РЭБ; высокоточное оружие и боеприпасы. По такой схеме уже создан первый авиастроительный кластер – Украинская авиастроительная корпорация на базе корпорации "Антонов".

Подробнее о сломе существующих правил выхода украинских предприятий на мировой рынок оружия читайте в материале Валентина Бадрака "Экспорт оружия" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".