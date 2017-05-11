Сотрудники пропагандистских СМИ боевиков остались без зарплаты - ИС

"Национализированный" террористами концерн телерадиовещания не платит налоги в "бюджет ДНР".
Кроме того, по состоянию на среду, 10 мая, сотрудникам "национализированного" боевиками концерна не выплачена в полном объеме заработная плата за март – апрель.
Напомним, ранее для обеспечения телерадиотрансляции на оккупированные территории Донбасса из России были завезены десять FM-радиопередатчиков и мощный телевизионный передатчик.
Кроме того, был объявлен набор работников в "госпредприятие ДНР" "Радиотелевизионный передающий центр". Среди уже набранного персонала оказались родственники руководства аппарата предприятия и сотрудники "министерства связи ДНР".ZN.UA