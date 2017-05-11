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Сотрудники пропагандистских СМИ боевиков остались без зарплаты - ИС

11 мая в 12:57

"Национализированный" террористами концерн телерадиовещания не платит налоги в "бюджет ДНР".

радио
Пророссийская пропаганда в Донбассе выгодна не для всех
day.kiev.ua
Объекты "государственного предприятия ДНР" "Радиотелевизионного передающего центра" (бывший Концерн РРТ) на временно оккупированных территориях Донецкой области с 1 февраля не оплачивают услуги ЖКХ и не платят налоги в "бюджет" террористической организации "ДНР", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Кроме того, по состоянию на среду, 10 мая, сотрудникам "национализированного" боевиками концерна не выплачена в полном объеме заработная плата за март – апрель.

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Напомним, ранее для обеспечения телерадиотрансляции на оккупированные территории Донбасса из России были завезены десять FM-радиопередатчиков и мощный телевизионный передатчик.

Кроме того, был объявлен набор работников в "госпредприятие ДНР" "Радиотелевизионный передающий центр". Среди уже набранного персонала оказались родственники руководства аппарата предприятия и сотрудники "министерства связи ДНР".

По материалам: ZN.UA
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