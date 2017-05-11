Сотрудники пропагандистских СМИ боевиков остались без зарплаты - ИС

"Национализированный" террористами концерн телерадиовещания не платит налоги в "бюджет ДНР".

Пророссийская пропаганда в Донбассе выгодна не для всех day.kiev.ua

Объекты "государственного предприятия ДНР" "Радиотелевизионного передающего центра" (бывший Концерн РРТ) на временно оккупированных территориях Донецкой области с 1 февраля не оплачивают услуги ЖКХ и не платят налоги в "бюджет" террористической организации "ДНР", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Кроме того, по состоянию на среду, 10 мая, сотрудникам "национализированного" боевиками концерна не выплачена в полном объеме заработная плата за март – апрель.

Напомним, ранее для обеспечения телерадиотрансляции на оккупированные территории Донбасса из России были завезены десять FM-радиопередатчиков и мощный телевизионный передатчик.

Кроме того, был объявлен набор работников в "госпредприятие ДНР" "Радиотелевизионный передающий центр". Среди уже набранного персонала оказались родственники руководства аппарата предприятия и сотрудники "министерства связи ДНР".