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Сотрудника "Укрэнерго" задержали на взятке за кадровые вопросы

8 ноября в 18:19

Группа сотрудников госкомпании торговала должностями и повышениями.

укрэнерго
В менеджменте НЭК "Укрэнерго" разоблачили торговцев должностями
telegraf.com.ua
Одного из сотрудников НЭК "Укрэнерго" задержали при получении взятки за содействие в продвижении по карьерной лестнице, сообщил и.о. директора госкомпании Всеволод Ковальчук.

"Сегодня завершилась совместная работа антикоррупционных подразделений "Укрэнерго" и правоохранителей. Была обнаружена группа руководителей, торговавших должностями и бравших деньги за повышение по службе и другие преференции для сотрудников компании. Одно должностное лицо было задержано при получении взятки", - написал Ковальчук на своей странице в Facebook во вторник, 8 ноября.

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"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Ранее сообщалось, что на должности новых руководителей госкомпаний в Украине ищут профессионалов-выходцев из бизнеса, и обещают платить "конкурентную" зарплату "на уровне". Уже известно, что зарплаты руководителей госкомпаний будут начинаться от $ 15 тысяч в месяц.

Интервью Игоря Маскалевича и Аллы Еременко с Всеволодом Ковальчуком читайте в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги взятка коррупция Укрэнерго
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