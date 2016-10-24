Сотрудница Днепродзержинской налоговой попалась на взятке в 40 тысяч грн за уменьшение штрафа

Сотрудница-налоговик за неправомерное вознаграждение обещала в 10 раз уменьшить начисленную сумму штрафных санкций.

Сотрудница Днепродзержинской налоговой погорела на взятке в 40 тысяч грн DonPomidor / Depositphotos

Во время взятки задержана заместитель начальника Днепродзержинской объединенной государственной налоговой инспекции ГФС в Днепропетровской области. Чиновница за "вознаграждение" в сумме 40 тыс. грн уменьшил сумму штрафных санкций, с установленных ранее 680 тыс. грн до 65 тыс. грн.

Указанное лицо задержано в служебном кабинете, во время получения неправомерной выгоды, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Согласно данным за 2015 год, средний размер взятки составил около 40 тыс. грн, тогда как в 2014 году чиновники брали в среднем 30 тыс. грн, свидетельствуют данные исследования Transparency International Украина.

При этом только пятая часть чиновников (19%), которых судили за вымогательство или получение взятки, оказалась за решеткой. Больше всего за коррупцию в Украине было осуждено работников правоохранительной сферы - 14% от всех дел.