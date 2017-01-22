Состоялась акция "Соедини берега Днепра "живой цепью Соборности"

Это уже десятая подобная акция.
22 января - День Соборности. Состоялась 10-я юбилейная акция "Соедини берега Днепра "Живой цепью Соборности". Киевляне приняли участие в символическом объединении берегов в Киеве в честь 98-й годовщины подписания VI Универсала объединения УНР и ЗУНР в единую Соборную Украину и развернули 30-ти метровый флаг Украины на мосту Патона.
Напомним, что сегодня, 22 января, в Украине отмечается День Соборности и Свободы, как годовщину провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, что состоялось в 1919 году.ZN.UA