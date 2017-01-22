Состоялась акция "Соедини берега Днепра "живой цепью Соборности"

Я уже с ZN.ua

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Это уже десятая подобная акция.

22 января - День Соборности. Состоялась 10-я юбилейная акция "Соедини берега Днепра "Живой цепью Соборности". Киевляне приняли участие в символическом объединении берегов в Киеве в честь 98-й годовщины подписания VI Универсала объединения УНР и ЗУНР в единую Соборную Украину и развернули 30-ти метровый флаг Украины на мосту Патона.

Напомним, что сегодня, 22 января, в Украине отмечается День Соборности и Свободы, как годовщину провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, что состоялось в 1919 году.