Составлен рейтинг комфортности украинских городов

Впервой десятке рейтинга доминируют западные города.

Лучшим городом оказался Львов, об этом свидетельствует составленный "Фокусом" рейтинг комфортности украинских городов.

Символично смотрятся и города, занявшие второе и третье места, пишет издание. Так, самый перспективный с точки зрения доходов и карьерного роста Киев, а также самый дешевый в плане расходов Хмельницкий прекрасно отражают непростую экономическую ситуацию в стране. Дешевизна товаров и услуг и высокие заработки — одни из ключевых факторов при выборе места проживания.

В целом же в первой десятке рейтинга доминируют западные города. Хотя уровень тенизации экономики там выше, а официальные зарплаты ниже, чем на Юге или Востоке.

Второй по дороговизне город в Украине после Киева Одесса заняла в этом рейтинге лишь 14-е место. При этом средний уровень оплаты труда здесь ниже, чем, например, в Днепре или Запорожье. Кроме того, сами жители города крайне низко оценивают уровень предоставляемых им муниципальных услуг. Харьков оказался на девятом месте. Здесь, наоборот, жители склонны хвалить городские сервисы. Город тоже не из дешевых, а уровень преступности в нем довольно высокий.

Напомним, что Киев вошел в Топ самых дешевых для проживания туристов городов Европы. Весной 2016 года эксперты известного издания Lonely Planet опубликовали ежегодный список лучших мест для посещения в Европе. В ТОП-10 направлений для туризма попал и Львов. Украинский город занял пятое место в рейтинге.