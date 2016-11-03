Состав ракетных войск и артиллерии ВСУ вырос в три раза за минувшие два года – Муженко

В Генштабе ВСУ украинских артиллеристов поздравили с профессиональным праздником.

В Генштабе рассказали о состоянии украинских ракетных войск и артиллерии Андрей Проць, ZN.UA

Боевой состав ракетных и артиллерийских подразделений ВСУ вырос в три раза по сравнению с уровнем 2014 года, заявил глава Генерального штабаВиктор Муженко.

"В сравнении с 2014 годом боевой состав войск увеличился в три раза. Сегодня принимаются целенаправленные меры относительно наращивания боевого потенциала ракетных войск и артиллерии, совершенствуется их организационная структура, обеспечивается системная модернизация и принятие на вооружение новых образцов тягачей, техники и артиллерийских систем", – цитирует пресс-служба Минобороны заявление начштаба по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

Муженко рассказал, что ракетно-артиллерийские подразделения широко применяются в ходе проведения АТО, а также поздравил украинских артиллеристов с профессиональным праздником, отметив их мужество, отвагу и профессионализм.

Напомним, 26 августа в Украине состоялись испытания нового ракетного комплекса на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Рабочее название комплекса "Ольха". Он может рассматриваться как замена оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка", с улучшенными на порядок показателями точности попадания, нежели у "Точки". Все комплектующие для производства "Ольхи" – украинские.