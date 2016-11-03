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Состав ракетных войск и артиллерии ВСУ вырос в три раза за минувшие два года – Муженко

3 ноября в 11:06

В Генштабе ВСУ украинских артиллеристов поздравили с профессиональным праздником. 

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В Генштабе рассказали о состоянии украинских ракетных войск и артиллерии
Андрей Проць, ZN.UA
Боевой состав ракетных и артиллерийских подразделений ВСУ вырос в три раза по сравнению с уровнем 2014 года, заявил глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"В сравнении с 2014 годом боевой состав войск увеличился в три раза. Сегодня принимаются целенаправленные меры относительно наращивания боевого потенциала ракетных войск и артиллерии, совершенствуется их организационная структура, обеспечивается системная модернизация и принятие на вооружение новых образцов тягачей, техники и артиллерийских систем", – цитирует пресс-служба Минобороны заявление начштаба по случаю Дня ракетных войск и артиллерии.

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Муженко рассказал, что ракетно-артиллерийские подразделения широко применяются в ходе проведения АТО, а также поздравил украинских артиллеристов с профессиональным праздником, отметив их мужество, отвагу и профессионализм.

Напомним, 26 августа в Украине состоялись испытания нового ракетного комплекса на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Рабочее название комплекса "Ольха". Он может рассматриваться как замена оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка", с улучшенными на порядок показателями точности попадания, нежели у "Точки". Все комплектующие для производства "Ольхи" – украинские.

По материалам: ZN.UA
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Тэги артиллерия ракета ВСУ
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